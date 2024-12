Zu den im Koalitionsvertrag enthaltenen Plänen gehören ein kostenfreies verpflichtendes Vorschuljahr und die Einführung einer sächsischen Grenzpolizei. Darüber hinaus sollen Kommunen und Landkreise finanziell entlastet und alle Krankenhausstandorte erhalten werden. Die SPD lässt ihre Mitglieder per Briefwahl über den Koalitionsvertrag abstimmen. Das Ergebnis soll am Montag feststehen. Ministerpräsident Kretschmer will sich am 18. Dezember im Landtag zur Wiederwahl stellen. Er ist dabei auf Stimmen der Opposition angewiesen.