Die künftige Regierung will die sächsischen Kulturstaatsbetriebe wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden "weiterhin umfassend unterstützen". Um dem Fachkräftemangel in der Kultur entgegenzuwirken, sollen die landeseigenen Kultureinrichtungen künftig mehr ausbilden. Auch die Kulturstiftung und die Musikschulen im Freistaat sollen weiter unterstützt werden.

Der Kultursenat Sachsen erkennt im Vertrag eine große Wertschätzung für die Kultur. Sein Präsident Albrecht Koch sagte MDR KULTUR, jetzt komme es auf die Finanzierung an: "Wir müssen einen guten Weg finden, dass wir jetzt nicht das, was wir im Koalitionsvertrag wertschätzend beschrieben lesen, am Ende an einer unzureichenden Finanzierung eingehen sehen." Die Kultur sei bereit, dort auch neue Wege mitzugehen.