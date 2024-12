Die derzeitige Sozialministerin Petra Köpping und der jetzige Fraktionschef Dirk Panter sind Ministerkandidaten für eine mögliche Regierung mit der CDU. Einen entsprechenden Vorschlag hat das Präsidium der sächsischen SPD dem Landesvorstand unterbreitet. Köpping soll als Sozialministerin zusätzlich den Posten der stellvertretenden Ministerpräsidentin übernehmen. Panter ist für das Wirtschaftsressort vorgesehen, mit Zuständigkeiten für Arbeit, Energie und Klimaschutz. Panter würde also den Posten des langjährigen Wirtschaftsministers Martin Dulig übernehmen. Mehr als zehn Jahre lang leitete Dulig das Ministerium.

Der Vorschlag steht jedoch unter Vorbehalt: Rund 4.600 SPD-Mitglieder stimmen derzeit über den Koalitionsvertrag ab. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung wird am 16. Dezember erwartet. Erst danach könnte der Landtag am 18. Dezember einen neuen Ministerpräsidenten wählen . Der Landesvorstand muss dann noch sowohl den Vertrag als auch den Personalvorschlag formal bestätigen.

Auf Instagram blickt der bisherige Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Martin Dulig auf seine aus seiner Sicht erfolgreiche Amtszeit zurück und zieht für sich selbst eine positive Bilanz. "Am Mittwoch hat mir die SPD-Spitze mitgeteilt, dass ich nicht mehr Teil der neuen Regierung in Sachsen sein werde. Das macht mich traurig und ich finde es schade", gerne hätte er sich weiterhin eingebracht. "Aber so ist nun mal Demokratie: Es ist Macht auf Zeit."