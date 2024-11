Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

ERZ Horse Cup Pferdesport ohne Pferde: Über 400 Teilnehmer beim Hobby Horsing in Eibenstock

Hauptinhalt

03. November 2024, 14:13 Uhr

Am Sonnabend wurde in Eibenstock der zweite Erz Horse Cup ausgetragen. Bei dem Hobby-Horsing-Wettkampf mussten die Teilnehmenden mit ihren Steckenpferden in den Disziplinen Spring- und Dressurreiten antreten. Die Veranstalter waren von der großen Nachfrage überrascht: Bei über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern musste die Anmeldung beendet werden, obwohl fast doppelt so viele teilnehmen wollten.