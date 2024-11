In Annaberg-Buchholz ist am Sonnabend ein großes Lichterfest gefeiert worden. Rund 100 geschmückte und beleuchtete Trucks, Transporter und Traktoren waren auf den Kät-Plätz gerollt und wurden von hunderten Besuchern bestaunt. Außerdem gab es Country-Musik und Mundart-Klänge, ein Kinderprogramm und ein Abschlussfeuerwerk am Abendhimmel.

Die Veranstaltung war der Ersatz für die in der Corona-Zeit entstandenen Lichterfahrten durchs Erzgebirge. Diese scheiterten in diesem Jahr an zu hohen Auflagen der Behörden, sagte der Organisator und Fuhrunternehmer Sven Meyer. Die Vorgaben seien für die vierte große Lichterfahrt nicht umsetzbar gewesen. "Weil wir viele Bundesstraßen haben und verschiedene Straßen gesperrt werden müssten. Das funktioniert in unserer Größe leider nicht", so Meyer. "Kleine Lichterfahrten, die gehen, die über Nebenstrecken führen."