Der Sternenfan schwärmt von den Polarlichtern, die im Mai diesen Jahres ganz klar und deutlich zu sehen waren: "Die waren nachts um eins mit bloßem Auge zu sehen, 360 Grad, egal, wie man sich gedreht hat. Die waren richtig hell, so wie man das aus Dokumentationen kennt." Ob das auch in der Nacht zu Freitag so sein wird, könne er allerdings nicht vorhersagen. Einen Tipp hat Maik Behnke: "Richtung Norden schauen. Je weiter nördlich man sich befindet, desto höher die Wahrscheinlichkeit, die Polarlichter zu sehen. Im Süden werde ich von uns aus keine Polarlichter sehen, also ich muss schon wissen, wo die Himmelsrichtungen sind"