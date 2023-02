Das Hauptproblem seien Kosten, an denen man nicht vorbeikomme: Sanitätsdienst, Sicherheitsaufträge an private Firmen, der Shuttle-Service und das Parkplatz-System. "Das sind erhebliche Kosten", sagte Kohl. "Da muss man eventuell Streichungen oder Änderungen vornehmen gegenüber dem ursprünglichen Konzept." Das sei möglich, weil 2023 zum Beispiel eine Straßenbahnlinie nach Chemnitz eine Entlastung bringe.

Heinrich Kohl stemmt sich auch aus anderen Gründen gegen ein immer größer werdendes Volksfest. "Immer größer, immer weiter, mit 200.000 oder 300.000 Besuchern - das geht hier in Aue sowieso nicht." Aue liege in einem Talkessel, was die mögliche Besucherzahl reduziere. "Seit der Love-Parade in Duisburg wird das alles ja kritischer bewertet. Wir müssen den 'Tag der Sachsen' auch aus Sicherheitsgründen etwas kleiner machen."