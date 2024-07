Regisseur Andreas Werth ist begeistert. "So haben wir uns das gewünscht", sagt er über das Wetter. Die Stimmung hinter der Bühne sei gut und positiv angespannt. Für ihn ist es die erste Inszenierung an den Greifensteinen. "Hier gibt es verschiedene Ebenen, die bespielt werden", erzählt er. Und daher müssten nicht nur die Kulissen entsprechend eingesetzt werden, sondern auch für die Schauspieler genug Zeit eingeplant werden, um von A nach B zu kommen.

Der eigentlich aus einem anderen Monty-Python-Film stammende Ohrwurm "Always look on the bright side of life" reizt das Publikum dann sogar spontan zum Mitsingen und pfeifen. Besonders viel Applaus erhält die Fee aus dem See, die sich auch gern mal außerhalb der Handlung mit einem Song auf die Bühne drängelt.