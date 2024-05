Das Mittelsächsische Theater sucht Kinderdarsteller für eine Musical-Produktion. Für die Inszenierung von "Doktor Schiwago" benötigt das Theater zwei Mädchen und einen Jungen. Die Kinder sollten zwischen neun und 13 Jahre alt sein und gerne singen. Sie werden zwei der Hauptdarsteller im Kindesalter spielen und später im Stück deren Kinder darstellen. Die Premiere ist am 19. Oktober in Döbeln geplant.

Die Proben beginnen sechs Wochen vor der Premiere und finden abwechselnd an den Theatern in Freiberg und Döbeln statt. Eltern, die ihre Kinder beim Casting am 4. Juni um 17 Uhr in Freiberg vorstellen möchten, sollten das bei Christine Schergaut anmelden. Sie ist im Künstlerischen Betriebsbüro unter der E-Mail: kbb.schergaut@mittelsaechsisches-theater.de erreichbar.