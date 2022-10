Elke Eichler vom Sächsischen Wander- und Bergsportverband in Dresden wünscht sich von den Waldbesuchern ebenfalls mehr Verständnis. Zwar stimme es, dass die Waldwege in einem schlechtem Zustand seien, aber das ließe sich nicht immer vermeiden: "Manchmal dauert es eben seine Zeit, bis die Wege wieder in Ordnung gebracht werden."