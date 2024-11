In Sachsen haben sich durch Schnee und Eisglätte am Montag mehrere Unfälle ereignet. Betroffen waren vor allem das Erzgebirge und sein Vorland sowie die Region um Dresden und die Sächsische Schweiz. So kam auf der Autobahn 4 zwischen Chemnitz-Ost und Frankenberg ein Polizeitransporter von der glatten Fahrbahn ab. Nach Angaben der Behörde wurden zwei Beamte verletzt.

Auch zwischen Langburkersdorf und Steinigtwolmsdorf gab es Glätteunfälle. Zwischen Mohorn und Naundorf stellten sich Lastwagen quer, auch zwischen Flöha und Grünberg blieben wegen schneeglatter Straße Fahrzeuge liegen.

Bildrechte: Erik Frank Hoffmann

Weiß von kurzer Dauer

Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, fielen am Morgen oberhalb von 600 Metern bis zu fünf Zentimeter Neuschnee. Bei bis zu sieben Grad im Flachland und minus zwei bis plus vier Grad im Bergland ist das Weiß jedoch nur von kurzer Dauer.