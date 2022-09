Nach Rede bei Demo Marienberger Oberbürgermeister distanziert sich von Freien Sachsen

Der Redebeitrag des Marienberger Bürgermeisters André Heinrich (parteilos) am Rande einer Demonstration sorgt in Sozialen Medien für Diskussionen. Die Veranstaltung hatte am Mittwochabend unter dem Motto "Nein zum BRD-Gefängnis. Regierung vereint zum Rücktritt zwingen!" statt. Aufgerufen dazu hatte eine Bürgerinitiative in Marienberg. Die vom sächsischen Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Kleinstpartei Freie Sachsen hatte diesen Aufruf aber in den Sozialen Medien geteilt und war vor Ort sichtbar präsent. Und daran entspinnt sich die Kritik am Marienberger OB.