Den Ortsnamen Steinbach gibt es allein in Sachsen acht Mal. Doch Steinbach bei Jöhstadt hebt sich von allen ab. Hier haben Ziegen zumindest einmal im Jahr das Sagen beim "Ziegentreffen und Wildbachfest", das am Sonnabend und Sonntag hunderte Besucher in den kleinen Erzgebirgsort gelockt hat. "Ein bisschen verrückt muss man schon sein", sagt Mitorganisator Dave Weber. "Ich habe kürzlich mit dem Tierarzt gesprochen, der schon immer sagt, dass die Verrückten aus Steinbach eine Ziegenmacke haben." Man sei eine eingeschworene Gemeinschaft. "Wir lieben unsere Tiere. Ich selbst habe seit eineinhalb Jahren einen Ziegenbock."