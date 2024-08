"Es muss ja weitergehen", sagt Ingo Krauß. Als Brandursache vermutet er einen elektrischen Defekt an einem Carport. Das Feuer habe eine 50 Meter lange Schneise hinterlassen. In der Brandnacht war er allein in seinem Elternhaus und sei durch das Fenster geklettert. Seine Schwester Viola betont unter Tränen im Gespräch mit MDR SACHSEN: "Wir als Familie halten zusammen." Sie bedauert den Verlust von Erinnerungsstücken an die verstorbenen Eltern. "Die schönen Erinnerungen, die am Haus hängen, sind wie eine Pusteblume davon geflogen." Nur eine einst vom Vater handgeschnitzte Holzfigur sei erhalten geblieben. Es sei jedoch das Wichtigste, dass ihr Bruder und die Kinder am Leben seien.