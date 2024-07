Seit 700 Jahren gibt es das Spielzeugdorf Seiffen. Das soll dieses Wochenende im erzgebirgischen Kurort gefeiert werden. Bereits am Donnerstag beginnen die Feierlichkeiten zum Jubiläum. Im Haus des Gastes läuft am Abend zur Einstimmung ein Film über den Festumzug aus dem Jahr 1974. An der Eröffnungsveranstaltung des Festwochenendes nimmt auch die sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch (CDU), teil.

Das örtliche Freilichtmuseum lädt das ganze Wochenende zu Schauvorführungen ein. Des Weiteren gibt es am Sonnabend eine besondere Wanderung rund um das Dorf und es werden Hubschrauberflüge über den Ort angeboten. Den Höhepunkt des Jubiläums soll ein Festumzug am Sonntag bilden. Zudem hat an allen Veranstaltungstagen ein Festzelt geöffnet, in dem auch Kinderprogramm angeboten werden soll.