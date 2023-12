Die große Pyramide in der Mitte der Dauerausstellung reicht über alle Stockwerke, die vielen Deckenleuchter funkeln im Schein der Strahler. Die Holzspielzeuge bringen immer wieder Besucheraugen zum Strahlen. Eine Besucherin plaudert los: "Ja, zum Beispiel den Kaufladen, den man selber als Kind hatte. Alles per Hand erarbeitet. Und wenn man sich die Reifen anguckt, dass man im Vorfeld weiß, was da für ein Tier entsteht. Das ist der Wahnsinn."

Bildrechte: MDR/Manja Kraus

Die neue Museumsleiterin Sybille Gluch steht auf dem Balkon der Dauerausstellung. Ihr Blick schweift über alle Spielzeuge und über die Besucher, heute vor allem Senioren und kleine Kinder. Die Dauerausstellung liegt der Wahldresdnerin am Herzen. Die Schau bleibt: "Sie funktioniert immer noch - auch nach 20 Jahren. Was mich wirklich fasziniert, sind die Spielzeuge mit all ihren Formen, Größen, den ganzen Welten und den Geschichten drumherum."

Das Know-how im Handwerk hat gelockt

Gluch kommt aus Dresden nach Seiffen. Wochentags lebt die gebürtige Brandenburgerin seit Anfang September im Spielzeugdorf. An den Wochenenden pendelt sie zu ihrer Familie nach Dresden. Dort hat die Wissenschaftlerin bei den Staatlichen Kunstsammlungen im mathematisch-physikalischen Salon gearbeitet. Ihr Forschungsprojekt: die Geschichte der Präzisionsuhren. Die Handwerkskunst der Spielzeughersteller im Spielzeugwinkel hat die Wissenschaftlerin schließlich nach Seiffen gelockt. Denn aus ihrer Sicht verbindet das Handwerk beide Sparten: die Uhrenmacher und die Holzspielzeughersteller. "Es steckt viel Know-how in den Dingen."

Frischer Wind im Spielzeugmuseum

Die Dauerausstellung im Spielzeugmuseum bleibt ein Dauerbrenner. Sybille Gluch möchte diesen Schatz durch einen neu gestalteten Sonderausstellungsbereich ergänzen, "der sich leichter verändern lässt. Wir haben einen Sonderausstellungsbereich in der dritten Etage. Es wäre schön, dort ein anderes System aufbauen zu können, so dass wir leichter Ausstellungen auf und abbauen können und auch flexibler sind."

Bildrechte: MDR/Manja Kraus

Grundsätzlich gehe es darum, dort so viele Geschichten wie nur möglich zu erzählen. Geschichten über das Leben der Menschen in Seiffen damals und heute. Für eine erste große Schau wird gerade Material im Spielzeugdorf gesucht. Momentan werkelt Gluch in der dritten Etage an der Adventsüberraschung: "Weil ich ja erst so kurze Zeit hier bin, werden wir eine Traumgeschichte zeigen. Ein kleine Ecke im Dachgeschoss. Die wird aber anders aussehen als alles, was man sonst im Museum sieht. Es ist ein Traum, der erzählt wird. Aber ich will noch nicht zu viel verraten." Zu sehen ab dem 1. Advent im Spielzeugmuseum.

Jugend ins Museum locken

Die neue Leiterin ist fasziniert von den Spielzeugen und Geschichten, die sie erzählen. Im Depot ist sie auf ein besonderes Ausstellungstück gestoßen: auf ein Tischkegelspiel aus den 1920er Jahren. Es ist bunt bemalt und zeigt Angehörige verschiedener Nationen: "Aber all diese Figuren zeigen natürlich den kulturhistorischen Hintergrund. Sie sind geprägt von der Propaganda der Zeit. Der Franzose etwa als 'Erbfeind' ist ganz grimmig dargestellt. Es gibt einen Russen, der ist wie ein Säufer dargestellt. Nur der Deutsche guckt der Kugel sehr gelassen entgegen."

Bildrechte: MDR/Manja Kraus