In der Werkstatt von Familie Schalling in Seiffen fing alles im Jahr 2021 an. Emma Brix studierte damals noch Industriedesign an der Burg Giebichenstein und war für ein dreimonatiges Praktikum im Erzgebirge. Ihr Auftrag war da sehr allgemein gehalten: Sie sollte etwas entwickeln, das sich dreht. "Ich bin hier in Corona-Zeiten hergekommen, als ich die Werkstätten bei uns an der Uni nicht nutzen konnte. Für mich war das hier ein totales Geschenk, hierher zu kommen und direkt ins Handwerk reinschauen zu können. Das war für mich als Gestalterin großartig, diese Spielfläche zu haben", sagt die Designerin.

