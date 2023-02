Die Sächsische Härtefallkommission hat sich erneut mit dem Aufenthalt eines Chemnitzer Vietnamesen in Deutschland befasst. Wie Sachsens Ausländerbeauftragter Geert Mackenroth der Deutschen Presse-Agentur am Sonnabend bestätigte, entschied die Kommission nach intensiver Beratung am Freitag, " dass kein Härtefall vorliegt ". Es habe keine Mehrheit für ein Ersuchen an den Innenminister gegeben, dem Mann ein Bleiberecht zuzuerkennen. Über Details könne er wegen des Schweigegebots nicht sprechen.

Pham Phi Son war 1987 als Vertragsarbeiter in die DDR gekommen. 2016 reiste er in sein Heimatland Vietnam. Nach Kenntnis des SPD-Landtagsabgeordneten Frank Richter, der sich mit zahlreichen Abschiebefällen in Sachsen beschäftigt, bekam Pham Phi Son wegen der klimatischen Verhältnisse in Vietnam Probleme mit einer alten Kriegsverletzung im Knie und musste sich daraufhin in ärztliche Behandlung begeben. Das hatte zur Folge, dass Pham Phi Son länger als sechs Monate in Vietnam blieb. Damit hatte er Fristen in Deutschland verletzt.



Sein Fall beschäftigte schon Gerichte und 2019 erstmals auch die Härtefallkommission. 2022 hatten sich mehr als 80.000 Menschen in einer Online-Petition für den Verbleib der Familie ausgesprochen. "Ich bin sehr traurig", sagte Pham Phi Son am Sonnabend der "Freien Presse". Er habe Angst, dass die Behörden kämen und ihn abschöben.