So geht es auch Maxi Ottlinger, die bereits seit mehr als 20 Jahren treuer Fan der Basketballer ist. "Ich bin jetzt länger als die Hälfte meines Lebens Fan und habe in der Zeit weniger als 20 Heimspiele verpasst", erzählt die 36-Jährige. Sie hat alle Höhen und Tiefen mit der Mannschaft erlebt. "Die Tiefen schweißen uns Fans noch mehr zusammen."

Am Mittwochabend steht am Ende auf den großen Anzeigetafeln in der Messehalle eine Niederlage. 73:82 zeigen die roten Zahlen. Trotzdem setzt nach und nach Jubel ein. "Es hat gereicht. Die Niners sind im Finale des Europe Cups", ruft der Hallensprecher. So richtig fassen können es Haase-Burkhardt, Weiß, Löffler und Ottlinger noch nicht. Doch die Freude strahlt aus ihren Augen. Und sie singen gemeinsam mit der ganzen Halle: "Finale, ooh oh. Finale ooh oh".