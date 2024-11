Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Bleiberecht Erneuter Protest gegen drohende Abschiebung von Robert A. in Chemnitz

30. November 2024, 08:00 Uhr

Der Fall Robert A. ist bizarr. Ein in den Niederlanden geborener Roma mit serbischen Wurzeln kommt als Säugling nach Deutschland. 30 Jahre später soll er nach Serbien abgeschoben werden, obwohl er nur Deutsch spricht. Grund ist eine fehlerhafte Geburtsurkunde, die ihn zum Staatenlosen werden ließ. Ein Drogendelikt wurde ihm 2021 zum Verhängnis. Robert A. saß schon in Abschiebehaft, jetzt ist er wieder auf freiem Fuß. Am Freitag wurde in Chemnitz für sein Bleiberecht demonstriert.