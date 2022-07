Gas Chemnitzer Energieversorger "eins" warnt vor Preisschock

Bei vielen Kunden kommen die Preissteigerungen nur verzögert an. Das liege auch an der Einkaufspolitik der Stadtwerke, die sich viele Monate im Voraus eindeckten, sagte Warner. So spiegele der Energiepreis im August den durchschnittlichen Einkaufspreis der vergangenen drei Jahre wieder. "Deshalb wird der dramatische, und ich meine wirklich dramatische Preisanstieg, in 2023 kommen.", befürchtet Warner.