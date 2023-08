Wegen einer Gashavarie hat es auf der Autobahn A4 an der Rastanlage Auerswalder Blick am Freitag zwei Feuerwehreinsätze gegeben. Laut Polizei wurde am Vormittag im Tankstellenbereich ein Gasleck entdeckt. Die Feuerwehr und eine Spezialfirma wurden angefordert. Nach rund vier Stunden gab es Entwarnung.

Bereits in der Nacht zum Freitag gab es einen Feuerwehreinsatz an der Tankstelle des Rasthofes Auerswalder Blick bei Chemnitz. Bildrechte: Jan Härtel