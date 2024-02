Der Umgang der Chemnitzer Polizei mit einer Gedenkveranstaltung für die Opfer der rassistischen Morde in Hanau hat Kritik ausgelöst. Diese habe direkt nach Ende der Kundgebung die abgelegten Blumen und Kerzen in den Müll geworfen, schrieben die Organisatoren von der Initiative Chemnitz Nazifrei auf mehreren sozialen Medien. "Wir sind wütend! Wie würdelos ist es, die Blumen und Kerzen, die an ermordete Menschen erinnern sollen, noch an ihrem Todestag in den Mülleimer zu schmeißen."