Vier Jahre nach dem Anschlag in Hanau ist am Montag auch in Thüringen der Todesopfer gedacht worden. In Jena und Weimar haben sich mehrere hundert Menschen versammelt. Im stillen Gedenken haben sie der neun Menschen gedacht, die am 19. Februar 2020 von einem 43-jährigen Deutschen aus rassistischen Motiven erschossen wurden. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.

Bildrechte: MDR/Michael Hesse

150 Menschen beim Trauermarsch in Weimar

In Weimar schlossen sich am Montag etwa 150 Menschen dem Trauermarsch an. Auf Plakaten wurden die Porträts der neun Opfer gezeigt. Vom Marktplatz sind die Trauernden einmal quer durch die Stadt zum Goetheplatz gezogen. Teils hatten sie Kerzen in den Händen. Immer wieder sind die Namen der Opfer genannt worden.

Bildrechte: MDR/Michael Hesse