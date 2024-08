Vor dem jüdischen Restaurant "Schalom" in Chemnitz soll ein Unbekannter am Sonnabend den Hitlergruß gezeigt haben. Wie die Polizei mitteilte, hat der Mann die verbotene Geste aus einem Auto heraus gezeigt und dabei eine "entsprechende" Parole skandiert. Dabei sei er von zwei Zeugen beobachtet worden, die die Polizei verständigten.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen, hieß es in der Mitteilung. Das jüdische Restaurant in Chemnitz gibt es seit dem Jahr 2000. Im Zuge von rechtsextremen Aufmärschen in Chemnitz im Jahr 2018 war das Restaurant ebenfalls Ziel von Angriffen. Dafür war ein damals 30 Jahre alter Mann vom Landgericht Chemnitz nach Berufung zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und 1.500 Euro Geldstrafe verurteilt worden.