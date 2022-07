Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden legt Revision gegen das Berufungsurteil des Landgerichts Chemnitz ein. Das hatte am Mittwoch, den 20. Juli, den Angeklagten Kevin A. im Zusammenhang mit dem Angriff auf das jüdische Restaurant "Schalom" in Chemnitz im Jahr 2018 wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Landfriedensbruch zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe wurde für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Im Berufungsprozess zum antisemitischen Angriff auf das jüdische Restaurant "Schalom" in Chemnitz im August 2018, hatte das Landgericht Chemnitz ein neues, milderes Urteil gegen Kevin A. aus Niedersachsen gesprochen. Anders als das Amtsgericht zuvor sah das Landgericht Chemnitz keinen Fall von schwerem Landfriedensbruch und verurteilte den Angeklagten statt zu zwölf Monaten Freiheitsstrafe zu zehn Monaten auf Bewährung. Zudem muss er 1.500 Euro an den internationalen Friedensdienst "Aktion Sühnezeichen" zahlen. Zur Begründung hieß es, dass eine andere Strafe verrechnet worden sei. Zudem seien der geworfene Stein und der von Kevin A. angerichtete Schaden zu klein, um als schwerer Landfriedensbruch gewertet zu werden.

Mit der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Chemnitz wollte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden eigentlich eine Gefängnisstrafe für Kevin A. erreichen, wie schon im vorherigen Prozess am Amtsgericht. Nun also die Revision. Ob die Generalstaastanwaltschaft weitere Rechtsmittel verfolgen wird, will sie von der schriftlichen Urteilsbegründung abhängig machen, hieß es am Freitag.