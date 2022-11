Bei der Stadtmission ist die Jugendberatungsstelle "Prisma" von den Kürzungen betroffen. Das "Prisma" ist laut Wild eine Beratungsstelle für Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen, die Schule abgebrochen haben oder Schwierigkeiten haben, den Schritt ins Erwerbsleben zu gestalten. "Das betrifft also auch diejenigen, die den Anschluss durch Corona verloren haben", sagt Wild.

Am Montagnachmittag hat eine Videokonferenz mit dem Jugendamt und den betroffenen Einrichtungen stattgefunden. Auf inhaltliche Themen sei dabei nicht eingegangen worden, erzählt Wild. "Das hat uns sehr wütend gemacht und empört, dass die Haushaltslage darüber entscheidet, wie es Kindern und Jugendlichen in dieser Stadt geht", sagt er. Es sei nur um die Einsparungsnotwendigkeit gegangen. Lediglich die schlechte Kommunikation sei eingestanden worden, Lösungsvorschläge habe es keine gegeben.

Auch Cynthia Kempe-Schönfeld vom soziokulturellen Zentrum "Kraftwerk" zeigt sich nach der Sitzung enttäuscht. "Im Kern ist das Jugendamt bei seiner Botschaft geblieben", sagt sie. Für das "Kraftwerk" hängt nicht nur das Projekt zur außerschulischen Bildung an den Einsparungen. "Wir fördern über dieses Projekt einen Großteil der Unterhaltskosten für unser Gebäude", so Kempe-Schönfeld.

Sollte das Projekt also gestrichen werden, muss wahrscheinlich das ganze "Kraftwerk" geschlossen und der Verein nach 29 Jahren soziokultureller Arbeit in der Stadt abgewickelt werden. "Ich glaube, diese Tragweite ist den Verantwortlichen nicht bewusst", sagt Kempe-Schönfeld. Sie wolle dies nun in individuellen Gesprächen klarmachen und auch mit den anderen Trägern ein gemeinsames Vorgehen abstimmen.