"Wer vielleicht schon mal so in so einer ähnlichen Situation war, der kann das nachvollziehen, mit welcher Hilflosigkeit und mit welcher Angst man da ringt", sagte die Mutter des Kindes, Mandy Uhlig, am Freitag MDR SACHSEN. Auch Michael Mey, der Vater des Kindes, zeigte sich erleichtert. Die Kinder dürften sich auf dem großen Bauernhof frei bewegen, meint er. Er habe am Mittwoch mit dem Traktor noch Heuballen gefahren und die Tür offen gelassen. "Das hat Leopold wohl gesehen, ist dann in den Traktor reingekrabbelt und das hab ich nicht mitbekommen", erzählte Mey.