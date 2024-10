Warum das so ist, darüber kann sie nur mutmaßen. "Vielleicht liegt es daran, dass vieles teurer geworden ist und die Menschen sparen müssen", sagt sie. "Vielleicht scheitert es bei mir auch noch bisschen an der Werbung." Mit der Eröffnung der Katzenlounge hat sich die Vogtländerin einen Traum erfüllt. Um über die Runden zu kommen, bräuchte sie etwa 50 zahlende Gäste pro Tag.

So geht es auch Frances Knobloch. Sie ist bereits zum vierten Mal im Katzencafé. "Ich liebe Katzen, finde es schön sie zu streicheln, zu kuscheln und das Ambiente finde ich hier sehr schön", sagt sie. Doch all zu oft ist ein Cafébesuch für sie nicht drin. "Es ist alles teurer geworden und jeden Tag kann ich mir das nicht leisten." Das gilt nicht nur für die Katzenlounge, da die Preise ungefähr mit anderen Cafés übereinstimmen.

Franziska Müller versucht mit neuen Angeboten, den Kunden zukünftig mehr zu bieten. So habe sie auf wiederholte Nachfragen der Gäste Eis in die Speisekarte aufgenommen und will ab diesem Wochenende auch Brunch anbieten. "Ansonsten haben wir uns jetzt einfallen lassen, dass wir Workshops anbieten, von Blumenbinderei und Schmuckherstellung bis hin zur Aquarellmalerei, Makramee und Häkeln", erzählt sie. So würden vielleicht Menschen angesprochen, die ein neues Hobby suchen oder ihr Hobby in Gesellschaft ausüben wollen.