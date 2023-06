Alma hat Ärger mit Sirius. Leicht eingeschnappt sitzt sie auf der Belüftungsröhre, ganz unter der Decke im Café, während Sirius eine Etage tiefer hockend, immer mal wieder nach ihr schlägt. Stunk in der Belegschaft. Für die Chefin im Café Katzentempel in der Katharinenstraße in Leipzig, Anne Rüter, ist das noch kein Grund, den Personalrat zu informieren. "Wir machen das immer ganz entspannt. Sie haben hier viel Platz, um sich aus dem Weg zu gehen - also meistens klappt es."