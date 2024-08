Das Klinikum Chemnitz hat am Dienstag an seinem Standort Flemmingstraße einen neuen Gebäudekomplex eingeweiht. Die Baukosten für das "Haus 9" beliefen sich nach Angaben des Klinikums auf etwa 100 Millionen Euro, zwei Drittel davon kamen von Bund und Land. Vom ersten Spatenstich bis zur Einweihung vergingen fünf Jahre.

In dem Gebäude sind die Kliniken für Augenheilkunde, für HNO, Kopf- und Halschirurgie sowie Orthopädie untergebracht. Außerdem sind die Unfall- und Handchirurgie und das neue Operationszentrum im Haus angesiedelt worden. Dort sechs OP-Säle und ein Aufwachraum mit 22 Betten gebaut worden. Für kleine Eingriffe gibt es zusätzlich eine Kurzzeit-Chirurgie. Durch die Zusammenlegung der Kliniken sollen sich die Wege für Patienten und Mitarbeiter verkürzen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der sich in Chemnitz vor der Einweihung bereits über das sächsische Projekt "Gesundheitsregion Südwestsachsen" informiert hatte, sieht die Region Chemnitz mit Blick auf die anstehende Krankenhausreform gut aufgestellt. "Was hier gemacht wird, ist vorbildlich für ganz Deutschland", betonte er bei einem Besuch am Klinikum Chemnitz.