Chemnitz Eröffnungsparty zum Kulturhauptstadtjahr am 18. Januar - wie man hinkommt

08. Januar 2025, 18:54 Uhr

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz am 18. Januar soll vor allem eines werden: eine große, fröhliche Party. Im Hintergrund haben Stadt und Sicherheitsbehörden an einem Verkehrs- und Sicherheitskonzept gearbeitet. Die Innenstadt ist weitgehend gesperrt, dafür sind die öffentlichen Verkehrsmittel im Dauereinsatz.