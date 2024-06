Internationale Fachkräfte für die Elektrobranche

Seit 2020 konnten über das Projekt etwa 30 Personen für die Elektrobranche angeworben werden. "Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir mit den Einreisen erst zwei Jahre nach Projektstart beginnen", so Linder. Auch sie wünscht sich, eine größere Zahl von Menschen schneller nach Deutschland zu bringen. Eine Beschleunigung der Anerkennung von Qualifikationen und Sprachkenntnise wäre schon ein Anfang. Denn oft klaffen die Vorstellungen der deutschen Unternehmen über das Tempo der Fachkräfteanwerbung und die Realität weit auseinander.

Bildrechte: IMAGO/Wolfgang Maria Weber Victor Gáal ist einer dieser dreißig Personen, die über das Projekt in Deutschland angeworben werden konnten. Seitdem er 2013 für einige Monate in Deutschland war, hatte der brasilianische Elektrotechniker und studierte Maschinenbauer die Idee, nach Deutschland auszuwandern. Als er 2021 von dem Programm erfährt, ist er erst skeptisch wegen der vielen Angebote. Denn durch das Programm bekommt er einen Sprachkurs bezahlt und wird mit potenziellen Arbeitgebern in der neuen Heimat verbunden – kostenlos. Auch bei Problemen mit dem Visum wird ihm unbürokratisch geholfen. Knapp ein Jahr nachdem er sich bei dem Programm einschreibt, kann er in Deutschland einreisen. Das war im April 2022. Auch nach seiner Ankunft wird Gáal bei Behördengängen und der Wohnungssuche durch die Projektmitarbeiter unterstützt.

Projektkoordinatorin Linder bestätigt: "Die Fachkräfte haben darauf sehr großen Wert gelegt und das als sehr hilfreich empfunden." Sie gibt aber auch zu bedenken: "Es braucht dieses Unterstützungsnetzwerk, definitiv. Und es braucht auch ein Engagement der Betriebe, damit die Leute gut ankommen und sich hier wohlfühlen. Also ich glaube, alleine auf sich gestellt wäre es für die meisten wirklich schwierig."

Gáal fühlt sich wohl in seiner neuen Heimat Sömmerda, das merkt man im Gespräch mit ihm. Bald soll seine Frau nach Deutschland nachkommen, sie hat gerade noch ihre Doktorarbeit in der brasilianischen Heimat verteidigt. "Ich bin sehr zufrieden damit. Es wäre sehr schwer etwas schlechtes daran zu finden", sagt er. Das "Hand in Hand for International Talent"-Programm empfiehlt er ohne Einschränkungen weiter.

Großer Druck durch ausländische Hersteller

Neben dem Mangel an Elektronikern nimmt auch der Druck auf die Produktion der Photovoltaik-Anlagen in Deutschland zu. 2023 wurden knapp 300.000 Anlagen nach Deutschland importiert – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Die Branche boomt, das zeigen die Zahlen. Aber: Der Boom ist vor allem bei den Importen sichtbar, die Zahl der Exporte stieg im gleichen Zeitraum weit weniger. Ausländische Hersteller profitieren von dieser Entwicklung, allein 2022 kamen 87 Prozent aller importierten PV-Anlagen aus China. Die niedrigen Produktionskosten in der Volksrepublik lassen die Preise für Solarmodule in Deutschland sinken, seit 2022 um mehr als die Hälfte. Europäische Solarmodulhersteller können bei den günstigen Preisen nicht mithalten und wandern – wie Ende März der Schweizer Hersteller Meyer Burger – in lukrativere Märkte ab.