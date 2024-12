Europa werde in diesem Jahr auf Chemnitz schauen und Menschen von überall herkommen, so Sachsens Regierungschef. "C the unseen" lautet dabei das Motto der Stadt. Chemnitz stehe aber auch mit seinem Industriemuseum für Tüftler und sächsischen Forschergeist, für geniale Produkte und Maschinen. Bis heute, wie Kretschmer betont. Seien es die Ansiedlung des Halbleiterkonzerns TSMC in Dresden, das Wasserstoffzentrum in Chemnitz oder Großforschungszentren in Delitzsch und der Oberlausitz: "Die Geschichte geht weiter und Sachsen wird erfolgreich bleiben!"