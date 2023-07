Im erzgebirgischen Oelsnitz ist eine Schildkröte ausgebüchst. Wie die Polizei mitteilte, war das 50 mal 70 Zentimeter große Tier am Donnerstagnachmittag in der Buchenstraße aufmerksamen Anwohnern aufgefallen, als es in Richtung Wald spazierte. Herbeigerufene Polizeibeamte bauten mit Europaletten ein provisorisches Gatter für die Schildkröte.