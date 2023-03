Das einsetzende Tauwetter hat am Mittwoch eine Katze in Bad Elster im Vogtland in eine Notlage gebracht. Sie musste von der Feuerwehr aus einem Entenhaus auf einem Teich befreit werden, wie die Polizei in Zwickau am Donnerstag mitteilte.

In das Häuschen sei das Tier offenbar in der Nacht zuvor gelangt, als es noch kalt und der Teich zugefroren war, sagte Polizeisprecherin Heike Dorn. Am Mittwochvormittag seien die Temperaturen dann gestiegen, das Eis geschmolzen und für die Katze sei so der Rückweg abgeschnitten gewesen. "Durch hinzugerufene Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurde die Katze mittels eines vorhandenen Bootes aus dem Entenhaus geholt und an den glücklichen Besitzer zurückgegeben", so Heike Dorn.