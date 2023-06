In Annaberg-Buchholz ist ein Hund aus seiner misslichen Lage durch die Feuerwehr befreit worden. Die Einsatzkräfte wurden am Sonnabend gegen 14:45 Uhr in die Buchenstraße alarmiert, wie die Freiwillige Feuerwehr Buchholz mitteilte. Dort war ein Hund in eine alte Klärgrube gestürzt. Der Besitzer habe das Tier nicht retten können und rief die Feuerwehr.

Feuerwehrleute retteten diesen Hund aus einer Klärgrube in der Buchenstraße in Annaberg-Buchholz. Bildrechte: Bernd März/Feuerwehr Annaberg-Buchholz