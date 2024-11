Herr W. sei jedoch hartnäckig geblieben und habe behauptet, es auch schon selbst im Garten versucht zu haben. Gleichzeitig solle er seinem Mandanten, der selbst 65.000 Euro Schulden habe, eine finanzielle Beteiligung der avisierten Sozial- und Invalidenleistungen in Aussicht gestellt haben.

Eines Tages, so erklärt Verteidiger Schäfer, habe sein Mandant jedoch einen Rückfall erlitten und habe zwei Gramm Crystal Meth und einen doppelten Wodka konsumiert. "In diesem Zustand ist er schließlich auf das Vorhaben des Herrn W. eingegangen und hat sich mit ihm im Stadtpark in Chemnitz getroffen", erklärte Schäfer.