Knapp zwei Wochen nach dem offensichtlich fingierten Macheten-Überfall auf einen 29 Jahre alten Mann in Chemnitz hat die das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) bestätigt: Die diese Woche im Glascontainer gefundenen abgetrennten Finger gehörten dem mutmaßlichen Neonazi. Wie und womit sie abgetrennt wurden, werde noch ermittelt. Die Finger hatten laut LKA in einem Altglascontainer am Rande des Chemnitzer Stadtparks gelegen. Der Container war am Dienstag beschlagnahmt worden.