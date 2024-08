"Jeder Kürbis hat einen Stiel und dieser Stiel verholzt und durch dieses Holz bohren wir ein Loch", beschreibt Hinner die Bastelei. Durch das Loch ziehe man Kabelbinder und könne so die Kürbisse nach Wunsch dekorieren. Hinner zufolge werden die Skulpturen "angezogen". "Sie kommen nackig an. Dann bekommen Sie ihr Kürbiskleid." Zum Dekorieren sollten die Kürbisse nicht allzu groß sein. "Mit Kleineren kann man schöner gestalten." Entstanden sind unter anderem ein Froschkönig, Robin Hood und ein Löwe.

Wer durch den Schlosspark wandelt, erkennt schnell, dass Kürbis nicht gleich Kürbis ist. Allein das farbliche Spektrum der Kürbisse ist riesig und wird für die Skulpturen genauso benötigt. "Das fängt an bei weiß, geht in Richtung blau und grau. Dann kommt orange, geht in Richtung rot, dunkelgrün, braun und beige", beschreibt der Veranstalter Hinner das Farbspektrum.