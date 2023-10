Schauspieler Jörg Schüttauf kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Er spielt am Sonnabend den Richter Adam in Kleists Lustspiel "Der zerbrochene Krug". Das Stück feiert am Theater Chemnitz Premiere.



Im Gespräch mit MDR SACHSEN blickt der beliebte Schauspieler mit einem Augenzwinkern auf seine Rolle: "Jetzt komme ich auch so langsam in das Alter, wo man mich dort besetzt, wo ich hingehöre - ja, also ins versoffene, verschrobene, alte Männerfach", lacht Schüttauf und ergänzt: "Mehr bleibt mir nicht übrig. Aber ich wusste das auch nicht, dass es so eine schöne Rolle nochmal für mich gibt." Für seine Schauspielkollegen in Chemnitz ist er voll des Lobes. Sie seien zauberhaft, Profis mit viel Emphatie und Spaß. So etwas müsse man beim Fernsehen lange suchen, so Schüttauf.