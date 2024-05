Bei den Wellenstreiks, die hauptsächlich viele Schüler und ältere Menschen in und um Chemnitz treffen, sei das Unternehmen City-Bahn für die Information der Menschen verantwortlich, sagte Weselsky. "Ich sage den Menschen auch, wer dafür die Verantwortung trägt: Nicht die streikenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern die Geschäftsführung, die glaubt, das hier aussitzen zu können", so der GDL-Chef. "Die glaubt, als einziges Unternehmen in der Republik, Eisenbahnverkehr zu machen und die Arbeitszeit nicht abzusenken. Und deswegen sage ich: Der Arbeitskampf geht weiter. In einem Rhythmus, den wir natürlich nicht vorhersagen."