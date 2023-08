Chemnitz Integration ukrainischer Schüler - pragmatisch ins neue Schuljahr

Das ist neu an Sachsens Schulen bei der Integration ukrainischer Schüler Die Integration an Schulen in Sachsen erfolgt in drei Etappen. Mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 beginnt die zweite von drei Integrationsetappen. Ukrainische Schüler besuchen gemeinsam mit anderen Schülern mit Migrationshintergrund eine Vorbereitungsklasse und werden bei ausreichenden Deutschkenntnissen schrittweise in die Regelklassen integriert. Diese Klassen soll es an Grundschulen, Oberschulen und verstärkt auch Gymnasien geben. Der Schritt in die Regelklassen beginnt mit weniger sprachintensiven Fächern. Insgesamt werden rund 9.200 Schüler und Schülerinnen aus der Ukraine in Sachsen beschult.