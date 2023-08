In Chemnitz ärgern sich Elternvertreter darüber, wie ukrainische Schüler künftig in den Regelklassen der Schulen verteilt werden. Der Kreiselternrat hat jetzt einen offenen Brief an den Oberbürgermeister und die Stadträte geschrieben. Darin verlangen Eltern, dass die Stadt reagieren müsse, wenn auf Anweisung des sächsischen Kultusministeriums 1.000 ukrainische Kinder an Schulen kommen und dadurch bestehende Klassen geteilt werden.



Im vorigen Schuljahr lernten ukrainische Schüler in reinen ukrainischen Klassen. Die werden zum neuen Schuljahr aufgelöst, die Schüler auf die Schulklassen verteilt. Der Vorsitzende des Chemnitzer Kreiselternrats, Thomas Brewig, fragt sich, wie das alles funktionieren soll.

Eltern verlangen mehr Hilfen für die Schulklassen

Um Platz für die ukrainischen Kinder zu schaffen, seien an Chemnitzer Gymnasien und einigen Oberschulen Klassen aufgeteilt worden. In diese Regelklassen sollen nun ukrainische Schülerinnen und Schüler kommen - vorerst in Schulstunden mit weniger sprachintensiven Anteilen wie Sport, Kunst oder Musik und parallel noch in speziellen Klassen Deutsch lernen. Wenn sie besser Deutsch können, sollen sie in allen anderen Fächern dazukommen. Für die Regelklassen verlangt der Kreiselternrat mehr sozialpädagogische Unterstützung. "Das wären zum Beispiel Integrationshelfer, Sprachmittler. Das ist nur eine Notfalllösung, die Schulen zu unterstützen, damit überhaupt der Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann", sagt Elternverteter Brewig im Gespräch mit MDR SACHSEN.

Zudem ärgert er sich darüber, dass bestehende Klassen auseinander gerissen würden, ohne dass Eltern zuvor in die Diskussion darüber einbezogen worden seien. Auch dass es fürs volle Aufrücken in die Klassen keine festen Termine geben soll, sondern dass das nach und nach passieren soll, hält er für problematisch. Die Klassen würden sich ständig ändern, was für alle schwierig sei.

Das ist neu an Sachsens Schulen bei der Integration ukrainischer Schüler - Die Integration an Schulen in Sachsen erfolgt in drei Etappen.

Mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 beginnt die zweite von drei Integrationsetappen. Ukrainische Schüler besuchen gemeinsam mit anderen Schülern mit Migrationshintergrund eine Vorbereitungsklasse und werden bei ausreichenden Deutschkenntnissen schrittweise in die Regelklassen integriert. Diese Klassen soll es an Grundschulen, Oberschulen und verstärkt auch Gymnasien geben.

- Der Schritt in die Regelklassen beginnt mit weniger sprachintensiven Fächern.

Lehrergewerkschaft: Folgen für Schulen "dramatisch"

Unterstützung bekommt Brewig von der Erziehungsgewerkschaft GEW. Sie nennt die Forderungen des Kreiselternrates Chemnitz nach mehr Schulsozialarbeit, ukrainischen Sprachmittler sowie mehr Schulassistenz "vollkommen richtig". Denn: "Die Probleme waren absehbar. Dass diese ukrainischen Klassen nun aufgelöst und dadurch andere Klassen geteilt werden müssen, ist für die Schulen dramatisch", urteilt der GEW-Landesvorsitzende Burkhard Naumann auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Schulen benötigten für den neuen Weg "personelle und fachliche Unterstützung, damit die Integration gelingen kann".