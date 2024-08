Fast alle Tastmodelle von Eiffelturm und Co. liegen schon verstaut im Koffer. Doch bald kommen die zwölf Achtklässler mit den Originalen in Paris auf Tuchfühlung. Sie sind Schülerinnen und Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte in Chemnitz. Drei von ihnen haben am Vortag mit MDR SACHSEN gesprochen.

Hauptsächlich fahren die Jugendlichen natürlich hin, um die Wettkämpfe der Paralympics zu sehen. Vor allem die Goalball-Spiele finden sie spannend, weil sie das in der Schule selbst spielen. Julian erklärt: "Goalball ist ein Ball, der hat zwei bis vier Glocken in sich. Die Spieler haben alle dunkle Brillen auf, so müssen sie sich komplett aufs Hören verlassen, um den Ball abzufangen."



Viele aus ihrer Klasse treten gegen andere Schulen an, zum Beispiel bald beim Landesfinale in Leipzig. Lara spielt auch in der Nationalmannschaft mit. Sie freut sich aber auch auf Rollstuhlbasketball, weil sie das noch nie live gesehen hat. Celine will sich zusätzlich noch Leichtathletik ansehen: "Das Stade de France ist eines der größten Stadien. Es ist bestimmt ein wunderschönes Feeling, da drin zu sitzen. Das wird einfach toll."