Die Kosten für die Sanierung des Chemnitzer Schauspielhauses haben sich mehr als verdoppelt. Wie die Stadt mitteilte, liegen die aktuellen Schätzungen bei 34 Millionen Euro. Bisher hatte die Verwaltung ein Budget von 16 Millionen Euro für die Modernisierung des Gebäudes eingeplant. "Leider haben die Untersuchungsergebnisse der Ingenieur- und Planungsbüros gezeigt, dass das gegenwärtig bereitgestellte Budget für eine sinnvolle Modernisierung des Schauspielhauses als langfristige Heimat der Theater Chemnitz nicht ausreicht", so Baubürgermeister Michael Stötzer.

Es muss so schnell wie möglich eine leistbare und dauerhafte Lösung gefunden und schlussendlich auch umgesetzt werden.

Gemeinsam mit den Stadträten und den Theatern Chemnitz will die Verwaltung jetzt Alternativen prüfen und untersuchen. Ziel sei es, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, die dauerhaft, langfristig und angemessen ist, so der Baubürgermeister.