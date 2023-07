Anlässlich ihres Besuchs beim aktuell stattfindenden "Theater der Welt" in Frankfurt und Offenbach übergab Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Dienstag die nächste Ausgabe des Festivals an den Intendanten der Chemnitzer Theater Christoph Dittrich und die Chemnitzer Bürgermeisterin für Kultur Dagmar Ruscheinsky.