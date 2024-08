Es ist kurz nach 17 Uhr an einem Mittwochnachmittag. Die Sonne brennt und trotzdem haben sich etwa 20 Leute am Parkplatz gegenüber der Talsperre Euba zusammengefunden. Sie wollen an der Führung mit dem Titel "Warum Insekten Wasserbüffel lieben" teilnehmen. Alle sind verabredet mit Jens Börner vom Umweltamt der Stadt Chemnitz und dem Landwirt Tim Winkler. Gemeinsam wollen wir uns eine nahgelegene Weidefläche anschauen. Das Besondere daran: Dort grasen weder Rinder noch Schafe, sondern Wasserbüffel.

Jens Börner erzählt, dass das Gelände an der Eubaer Straße schon seit mehr als zehn Jahren mit Hilfe von unterschiedlichen Tieren beweidet wird. Die Wasserbüffel hätten sich dabei am effektivsten, wirtschaftlichsten und für die Natur auch am verträglichsten gezeigt. Denn anders als zum Beispiel beim Mähen mit Rasenmähern würden die Weidetiere das Gelände Stück für Stück abgrasen und dabei noch genügend Gräser und Pflanzen für heimische Insekten übriglassen, so Börner.