In der Region um Magdeburg etwa ist die Zahl der Übernachtungen auf Campingplätzen 2022 im Vergleich zu 2018 um mehr als 50 Prozent angestiegen.

Bei Sachsen-Anhalts Tourismusgesellschaft IMG weiß man von diesem Boom. Besonders Städtecamping, etwa in Magdeburg oder Halle, liege im Trend. "An vielen Wochenenden in der warmen Jahreszeit mussten Plätze aufgrund von Überfüllung sogar geschlossen werden", sagt IMG-Sprecherin Sabine Kraus.

Campingplatz als zweites Zuhause

Für Gina und Helmut Just ist der Campingplatz in Schlaitz zum zweiten Zuhause geworden. Die Ausflüge in die Natur – etwa zur nahegelegenen Goitzsche – machten ihnen im Winter mehr Spaß als im Sommer, erzählt Gina Just: "Unser Highlight ist gerade, die Vögel zu füttern. Da brauchen Sie kein Fernsehen."

