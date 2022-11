Was bei einer Evakuierung zu beachten ist 1. Einsatzkräften Folge leisten!



Den Anweisungen der an der Evakuierung beteiligten Einsatzkräfte ist Folge zu leisten. Deren Aufgabe ist es, den festgelegten Sperrkreis schnellstmöglich zu räumen. Alle Beteiligten sind bemüht, die Evakuierungsdauer so kurz wie möglich zu halten.



2. Muss ich meine Wohnung verlassen?



Ja. Bei einer Evakuierung bzw. Räumung wegen einer Gefahrenlage sind Sie verpflichtet, auf „Behördliche Anordnung einer Evakuierung“ Ihre Wohnung zu verlassen. Bitte beachten Sie, dass die Vollzugsbehörden auch unmittelbaren Zwang anwenden müssen, wenn Sie der behördlichen Anordnung einer Evakuierung nicht Folge leisten. Bitte vermeiden Sie das im Interesse aller!



Eine Evakuierung wird immer dann notwendig, wenn akute Gefahr für Leib und Leben besteht. Auch für Ihr Leben.



3. Informieren Sie sich aktuell!



Bei Evakuierungen stellen sich viele Fragen. Etwa: Bin ich betroffen? Was muss ich mitnehmen? Wo kann ich unterkommen? Wie erfahre ich, wann ich wieder nach Hause kann?



Informieren Sie sich über die regionalen Medien, über den städtischen Internetauftritt, die sozialen Medien (Facebook / Twitter) oder über das Bürgertelefon der Stadt Chemnitz, das bei größeren Einsätzen und Gefahrensituationen geschaltet wird.



Helfen Sie Nachbarn!



Wenn in Ihrer Nachbarschaft hilfebedürftige Personen leben, weisen Sie bitte die Einsatzkräfte darauf hin, dass es hilfebedürftige Nachbarn gibt.

Stadt Chemnitz